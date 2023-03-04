Кишинёв, 4 марта, 2023, 11:07 — ИА Регнум. Молдавская авиакомпания Air Moldova объявила об отмене ряда рейсов на 4–6 марта, сообщили в пресс-службе компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Air Moldova продолжает работать над устранением последствий. Наша команда постоянно ищет и внедряет решения, чтобы иметь возможность восстановить частоту рейсов и пополнить флот», — сообщили в компании.

Так, на 4 марта отменяются рейсы в и из Варшавы, Лондона; на 5 марта — Франкфурта, Дюссельдорфа, Стамбула, Рима, Болоньи, Дублина и Тбилиси; на 6 марта — Франкфурта, Милана, Тель-Авива и Варшавы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее венгерская авиакомпания Wizz Air из-за угрозы безопасности приостановила воздушное сообщение с Кишинёвом.

Также отметим, что 14 февраля власти Молдавии закрыли воздушное пространство страны, позже в этот же день его снова открыли.