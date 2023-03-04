Глава парламента Крыма Константинов предложил объединить новые регионы в один федеральный округ

Симферополь, , 11:19 — REGNUM Председатель государственного совета Республики Крым Владимир Константинов высказал мнение, что для того, чтобы ускорить интеграцию новых регионов России, их можно объединить в один федеральный округ, как это было на примере Крыма.

Новые регионы на карте России по итогам референдума. Иван Шилов © ИА REGNUM

Севастополь и Республика Крым сначала были объединены в Крымский федеральный округ, а в 2016 году он был упразднён, эти субъекты были включены в Южный федеральный округ.

Константинов отметил, что для интеграции новых регионов нужна сильная, сплоченная команда, отдельный федеральный округ или, например, курирующий вице-премьер в федеральном правительстве.

Он также добавил, что у России имеется опыт по проведению интеграционных процессов в Крыму.

«Обязательно должен быть человек, обладающий достаточным авторитетом в системе власти Российской Федерации — прямой координатор этой работы», — приводит его слова РИА Новости.

Константинов добавил, что самое важное, чтобы у местной команды было право, которое делегировано законом России, на принятие самостоятельных решений.

Как передавало ИА REGNUM, девятая годовщина возвращения Крыма в Россию пройдет под девизом «Крымская весна — 9 лет мы вместе».