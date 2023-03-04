Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Новой Зеландии

Веллингтон, , 11:13 — REGNUM 4 марта в районе Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии, произошёл мощный подземный толчок магнитудой 6,9. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Землетрясение произошло на глубине 150 километров. Считается, что его эпицентр находится в 928 км к северо-востоку от города Керайкри, население которого составляет 8 тыс. человек.

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, профессор исследовательского центра по снижению последствий стихийных бедствий при японском Университете Нагоя Косюн Ямаока считает, что «мегаземлетрясение» в районе разлома, проходящего у Курильских островов и острова Хоккайдо, маловероятно.