Москва, 4 марта, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ возбуждено после гибели рабочего на западе Москвы. Сообщение об этом опубликовано 4 марта в телеграм-канале столичного главка СКР.

Официальный телеграм-канал ГСУ СК России по Москве, t. me/skmoscowgsu Обрушение на строительном объекте по адресу: ул. Лобаческого, 114

По данным следствия, 21-летний рабочий погиб на строительном объекте на улице Лобачевского в результате обрушения плиты перекрытия. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ.

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта на строительном объекте по адресу Лобачевского, 114, рухнули перекрытия, залитые жидким бетоном. В результате один рабочий погиб, ещё двое госпитализированы с травмами. На место прибыли кинологи с собаками для поиска людей, которые могут находиться под завалами.