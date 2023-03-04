Уголовное дело возбуждено после гибели рабочего на стройке в Москве
СК возбудил уголовное дело после гибели рабочего на стройке в Москве
Москва, 4 марта, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ возбуждено после гибели рабочего на западе Москвы. Сообщение об этом опубликовано 4 марта в телеграм-канале столичного главка СКР.
По данным следствия, 21-летний рабочий погиб на строительном объекте на улице Лобачевского в результате обрушения плиты перекрытия. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ.
Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта на строительном объекте по адресу Лобачевского, 114, рухнули перекрытия, залитые жидким бетоном. В результате один рабочий погиб, ещё двое госпитализированы с травмами. На место прибыли кинологи с собаками для поиска людей, которые могут находиться под завалами.