Киев, 4 марта, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины. Информация опубликована 4 марта на онлайн-ресурсе украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным ведомства, жители региона слышат сигнал третий раз за утро. В последний раз воздушную тревогу вновь объявили спустя 15 минут после отбоя.

Ранее сообщалось о включении воздушной тревоги в Полтавской, Харьковской Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что новый укрепрайон украинских войск выявлен северо-западнее Артёмовска (до 1924 года — Бахмут) в селе Миньковка.