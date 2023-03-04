РБК: Евросоюз разрешил некоторым российским банкам пользоваться e-mail вместо SWIFT

Брюссель, , 10:59 — REGNUM Кредитные учреждения имеют право использовать альтернативные SWIFT способы для обмена финансовыми сообщениями, если банк не находится под блокирующими санкциями Евросоюза. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на разъяснения ЕС.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации холдинга, такими альтернативными каналами для получения платежных поручений могут быть электронная почта, бумажный носитель, факс. Кредитные учреждения, которые не попали под санкции, могут проводить транзакции с кредитными организациями Европы для торговли, не затронутой ограничениями на импорт или экспорт, уточняют корреспонденты.

Отмечается, что это разъяснение может касаться, например, «Россельхозбанка», который отключен от SWIFT, но при этом не находится под блокирующими санкциями Евросоюза.

Как передавало ИА REGNUM, ЕС может отключить от SWIFT «Альфа-банк», «Росбанк» и «Тинькофф». Такое предложение внесла Еврокомиссия.