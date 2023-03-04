МИД РФ: Москва осуждает попытки Лондона обвинить её в участии в «деле Скрипалей»

Москва, , 10:46 — REGNUM Москва настаивает на объективном расследовании «дела Скрипалей» и осуждает попытки Лондона возложить на Россию ответственность за этот инцидент. Об этом 4 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Собор в Солсбери Карина Саввина © ИА REGNUM

В опубликованном на сайте МИД заявлении отмечается, что прошло пять лет с момента инцидента в Солсбери, который британские власти использовали для преднамеренного осложнения двусторонних отношений с Россией.

Отмечается, что Лондон по-прежнему отказывается от обсуждения и расследования «дела Скрипалей». При этом британская сторона до сих пор не может представить никакой достоверной информации по этому происшествию.

«Руководство Соединённого Королевства продолжает беззастенчиво использовать его в своей масштабной антироссийской пропагандистской кампании», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что Россия решительно осуждает все попытки Британии возложить на Москву ответственность за произошедшее в Солсбери и настаивает на объективном расследовании.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, 4 марта 2018 года бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осуждённый в России за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. Позже Лондон безосновательно обвинил Россию в причастности к этому. Москва это категорически отрицает. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что «дело Скрипалей» рассыпается из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в посольстве России в Британии заявили, что отравление Скрипалей стало одним из элементов «всеобъемлющего антироссийского курса Лондона».