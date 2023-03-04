Барнаул, 4 марта, 2023, 10:37 — ИА Регнум. В Алтайском крае арестовали женщину, которая подозревается в сотрудничестве с Украиной, сообщили 4 марта в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«По ходатайству следователя УФСБ России по Алтайскому краю Алтайский краевой суд избрал меру пресечения (задержанной) в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, женщина 1978 года рождения установила и поддерживала отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранной организации для участия в направленной против России деятельности. В пресс-службе ведомства уточнили, что речь идет про Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 3 марта, в Барнауле сотрудники ФСБ задержали местную жительницу, которая подозревается в сотрудничестве с Украиной против интересов России. По данному факту в отношении женщины возбуждено уголовное дело.