В России не разрешили прокат иностранного кино, ввезённого через Белоруссию
Москва, 4 марта 2023, 10:36 — REGNUM Прокат без лицензии фильмов из недружественных стран, ввезённых через Белоруссию, ограничивает права правообладателей. Об этом 4 марта заявило Министерство культуры РФ в ответ на запрос первого зампреда комитета Совета Федерации по экономической политике Алексея Синицына.
«Предлагаемый подход к регулированию соответствующих отношений на уровне подзаконного акта представляется необоснованным», — говорится в ответе Минкультуры за подписью замглавы ведомства Надежды Преподобной.
Отмечается, что публичный показ или иная форма коммерциализации аудиовизуального произведения без согласия правообладателя является нарушением исключительного права, а также ограничением гражданских прав.
Напомним, ранее члены комитета Совфеда предложили правительству РФ выдавать прокатное удостоверение при ввозе иностранного кино через Белоруссию без предоставления копий документов о праве использования.
Такой режим предлагалось распространить на фильмы, правообладателем которых является иностранное лицо из недружественного государства, отказавшееся от выдачи лицензии на показ на территории РФ.