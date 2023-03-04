Москва, 4 марта, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Прокат без лицензии фильмов из недружественных стран, ввезённых через Белоруссию, ограничивает права правообладателей. Об этом 4 марта заявило Министерство культуры РФ в ответ на запрос первого зампреда комитета Совета Федерации по экономической политике Алексея Синицына.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

«Предлагаемый подход к регулированию соответствующих отношений на уровне подзаконного акта представляется необоснованным», — говорится в ответе Минкультуры за подписью замглавы ведомства Надежды Преподобной.

Отмечается, что публичный показ или иная форма коммерциализации аудиовизуального произведения без согласия правообладателя является нарушением исключительного права, а также ограничением гражданских прав.

Напомним, ранее члены комитета Совфеда предложили правительству РФ выдавать прокатное удостоверение при ввозе иностранного кино через Белоруссию без предоставления копий документов о праве использования.

Такой режим предлагалось распространить на фильмы, правообладателем которых является иностранное лицо из недружественного государства, отказавшееся от выдачи лицензии на показ на территории РФ.