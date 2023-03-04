Москва, 4 марта, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Заместитель командира танкового батальона по вооружению майор Иван Правиднов награждён орденом Мужества за отвагу при эвакуации боевых машин под обстрелами противника. Об этом сообщает 4 марта Минобороны России.

Цитата из видео Майор Иван Правиднов. Мин.обороны РФ. 2023. Россия Майор Иван Правиднов

Задача майора — обслуживание и ремонт боевой техники. Эвакуировать машины с поля боля необходимо, чтобы восстановить и вернуть в строй.

«Самая сложная ситуация — эвакуация подбитой техники. Всё время либо в ночную, либо в плохую погоду, чтобы противник не видел. И на мины наезжали, вытаскивали из очень тяжёлых ситуаций, когда уже и накрывало артиллерией», — рассказал Правиднов на видео, размещённом в телеграм-канале ведомства.

По словам майора, с поля боя эвакуируется очень много техники, потом её восстанавливают. В зоне спецоперации Правиднов находится с 24 февраля 2022 года. Военнослужащий уверен: Россия победит.

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Как сообщало ИА REGNUM, командир разведывательного взвода капитан Иван Шушаков со своим подразделением занял опорный пункт ВСУ и взял в плен восемь солдат противника. Командира наградили орденом Мужества за выполнение боевой задачи в зоне СВО.