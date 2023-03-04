Вена, 4 марта, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Евросоюз полностью подчинён Вашингтону. Об этом, как пишет австрийское издание Exxpress, заявил депутат Европарламента Мик Уоллес, рассуждая о причастности США к подрыву ниток «Северных потоков».

ИА REGNUM Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2»

По его словам, диверсия была спланированным террористическим актом. Уоллес подчеркнул, что в Европе не хотят знать, кто причастен к этому.

Депутат добавил, что расследование случившегося на трубопроводах является важнейшим на европейской повестке дня, однако в настоящее время каких-либо результатов по этому делу нет.

«Сеймур Херш заявил, что США несут ответственность за подрыв. Неужели мы теперь настолько зависим от их империи, что даже не можем спросить Вашингтон, действительно ли это было спланировано Белым домом?» — заключил Уоллес, задавшись вопросом, что же случилось с ЕС.

Как передавало ИА REGNUM, американский журналист Сеймур Херш, проводивший независимое расследование причин взрыва на магистралях, заявил, что Центральное разведывательное управление США доставило в Норвегию специальное оборудование, с помощью которого норвежские водолазы смогли заложить взрывчатку под газопроводы «Северный поток». По его мнению, подрыв «Северных потоков» будет иметь для США ужасные последствия.