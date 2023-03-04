Киев, 4 марта, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Человека нужно судить за его поступки, а не по его национальности, заявил украинский теннисист Олег Приходько, комментируя совместные выступления в паре с российским спортсменом Яном Бондаревским в прошлом году.

Антон Денисов/РИА Новости Теннис

По его словам, он сыграл пару с российским теннисистом, потому что Бондаревский является его другом.

«И я играл пару именно со своим другом, потому что для меня национальность не имеет значения, — цитирует слова Приходько «Большой теннис Украины». — Считаю, что человека нужно судить за его поступки, а не по его национальности».

По его словам, в федерации тенниса Украины применяется опыт «диссидентов в советское время, когда людей осуждали за разногласие с общественными взглядами».

«У меня много друзей из России, моя девушка также из России. Все они всячески мне помогают. Не считаю, что я совершил какой-то страшный поступок», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российского теннисиста Андрея Рублёва во время матча Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) оскорбляли зрители с украинским флагом.

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова («Единая Россия») назвала провокацией ситуация с оскорблениями украинскими фанатами российского теннисиста. По её словам, когда возможности участия российских и белорусских теннисистов не были ограничены, украинские фанаты решили, что будут вести себя так, чтобы спортсменов всё равно отстранили.