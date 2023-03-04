Москва, 4 марта, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Отказ от употребления шести бокалов вина объемом 175 мл в неделю сэкономит около 960 калорий. Об этом 4 марта заявил директор научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин.

Марина Каширская ИА REGNUM Алкоголь

По его словам, алкоголь замедляет метаболизм, но при этом провоцирует переедание за счёт стимуляции выработки белка AGRP, который ещё называют «белком ожирения».

«Поэтому трезвость — это ещё и сэкономленные калории: например, отказавшись от употребления шести бокалов вина объёмом 175 мл в неделю, вы сэкономите около 960 калорий», — приводит слова Масякина РИА Новости.

Он добавил, что после отказа от алкоголя человек уже через неделю может заметить, что его сон улучшился. Это поможет чувствовать себя бодрее и энергичнее, быть более продуктивным, лучше контролировать эмоции и поведение.

Также врач рассказал, что злоупотребление алкоголем может привести к повышению уровня артериального давления. Через 3–4 недели трезвости давление начнёт снижаться, что в будущем поможет снизить риск возникновения проблем со здоровьем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врач-кардиолог заявила, что онемение пальцев может являться одним из симптомов серьёзного заболевания.