Захарова оценила оговорку пресс-секретаря Белого дома о «российской народной республике»

Москва, , 10:19 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на оговорку пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая назвала Российскую Федерацию «российской народной республикой».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

В своём телеграм-канале Захарова написала: «Зомби-апокалипсис».

Как передавало ИА REGNUM, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге назвала Российскую Федерацию «российской народной республикой», её речь опубликована на государственном YouTube-канале. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский высмеял эту оговорку пресс-секретаря Белого дома. Тем временем президент США Джо Байден готовится объявить новые антироссийские санкции.