Вашингтон, 4 марта, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Американский актёр Том Сайзмор, снявшийся в военной драме «Спасти рядового Райана», скончался в штате Калифорния в возрасте 61 года. Об этом сообщил его представитель Чарльз Лаго, передаёт CNN.

Jayel Aheram То́мас Э́двард Са́йзмор-младший

В середине февраля Сайзмора госпитализировали после перенесённого инсульта, из-за которого возникла аневризма сосуда головного мозга. По словам Лаго, актёр скончался во сне в медицинском центре в Бербанке. Рядом находились его сыновья и брат.

«Он был талантлив, любвеобилен, щедр и мог бесконечно развлекать вас своим остроумием и умением рассказывать истории. Я опустошён, что он ушёл, и всегда буду скучать по нему», — говорится в заявлении брата актёра, Пола Сайзмора.

В фильме «Спасти рядового Райана» Том Сайзмор исполнил роль сержанта Майкла Хорвата, возглавившего группу по спасению рядового. Он также снимался в картинах «Прирожденные убийцы», «Жара», «Уайатт Эрп», «Перл-Харбор» и «Падение Черного ястреба».

Ранее семья актёра заявила, что врачи сообщили им об отсутствии надежды на выздоровление пациента. Как сообщало ИА REGNUM, медики рекомендовали принять решение об отключении Сайзмора от аппаратов жизнеобеспечения.