ФСБ задержала жительницу Москвы за госизмену в виде финансовой помощи украинским войскам

Москва, , 10:16 — REGNUM Жительницу Москвы заподозрили в государственной измене, которая выразилась в виде оказания финансовой помощи ВСУ. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба центра общественных связей ФСБ России.

ФСБ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По её информации, сотрудники оперативных служб пресекли противоправную деятельность москвички, которую заподозрили в причастности к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи ВСУ, направленной против безопасности России (статья 275 УК России).

Отмечается, что фигурантка была задержана в Москве при попытке выезда из России. Сейчас женщина находится под арестом.

Уточняется, что специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА REGNUM, Верховный суд Республики Крым приговорил жителя Санкт-Петербурга к шести годам колонии за государственную измену, осуждённый хотел воевать на стороне Киева против России.