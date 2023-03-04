Москва, 4 марта, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Жительницу Москвы заподозрили в государственной измене, которая выразилась в виде оказания финансовой помощи ВСУ. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба центра общественных связей ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По её информации, сотрудники оперативных служб пресекли противоправную деятельность москвички, которую заподозрили в причастности к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи ВСУ, направленной против безопасности России (статья 275 УК России).

Отмечается, что фигурантка была задержана в Москве при попытке выезда из России. Сейчас женщина находится под арестом.

Уточняется, что специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Как передавало ИА REGNUM, Верховный суд Республики Крым приговорил жителя Санкт-Петербурга к шести годам колонии за государственную измену, осуждённый хотел воевать на стороне Киева против России.