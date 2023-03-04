Служебные собаки не указали на присутствие людей под завалами на стройке в Москве

Москва, , 09:50 — REGNUM Прибывшие с кинологами собаки не нашли признаков нахождения людей под завалами на стройке в Москве, где произошло обрушение. Об этом сообщил 4 марта источник ИА REGNUM.

Кинологи МЧС с собаками Пресс-служба МЧС

Кинологические собаки не находят признаков людей под бетоном, сообщил собеседник агентства.

ЧП произошло на западе столицы, по адресу Лобачевского, 114. Около 330 кубометров жидкого бетона, а это примерно 700 тонн без учета арматуры, обрушились вместе с перекрытиями.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обрушения на стройке на западе Москвы погиб один человек, ещё двое были госпитализированы. Предположительно, три человека остались под завалами.