Пользователи Twitter предрекли конец игры Зеленского после его слов о ВСУ

Киев, , 09:54 — REGNUM Пользователи социальной сети Twitter, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о нехватке у ВСУ боеприпасов, артиллерии, танков и военных самолетов, считают, что пришёл конец его игры.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Один из пользователей посоветовал Зеленскому привыкать к этому.

Другой комментатор поинтересовался, куда тратятся миллиарды военной поддержки, которые предоставляют Киеву?

Ещё один пользователь подметил, что у Зеленского и дипломатия тоже находится в плохом состоянии.

Другой комментатор отметил, что скоро уже станет известен конец «этого долгого и интересного информационного путешествия».

Пользователи считают, что Зеленскому нужно подумать о жителях страны.

Как передавало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский засмеялся, когда услышал заявление латвийского лидера Эгилса Левитса о необходимости подписывать мирное соглашение на условиях полного восстановления территориальной целостности Украины.