Южно-Сахалинск, 4 марта, 2023, 09:33 — ИА Регнум. На Сахалине зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,9. Об этом 4 марта сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

Andrey dementev Сахалин

По информации агентства, землетрясение произошло в 16:13 (08:13 мск), его очаг располагался на глубине 5 км в 27 км северо-западнее села Пильво в Смирныховском районе.

По информации сейсмологов, жители села Онор в Смирныховском районе могли ощущать подземные толчки силой до 3 баллов.

Как передавало ИА REGNUM, 2 марта около Курильских островов в акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 5,0.