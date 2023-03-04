NYT: «тихий характер» встречи Байдена и Шольца связан с желанием скорее найти развязку по Украине

Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Встреча президента Соединенных Штатов Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца в Белом доме носила «тихий характер», что может быть связано с пониманием важности скорее найти развязку по Украине, пишет The New York Times.

Олаф Шольц Сергей Корсун © ИА REGNUM

Отмечается, что переговоры лидеров двух стран прошли с «нехарактерной для подобных визитов» сдержанностью. Это может быть связано с осознанием необходимости в срочном режиме найти дорожную карту для завершения конфликта на Украине, уточняет агентство.

«Вопрос о развязке становится громче, значительнее и важнее в США, но также в Европе», — цитирует издание слова немецкого аналитика Ульриха Спека.

Как сообщало ИА REGNUM, американский президент Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц в Вашингтоне договорились об оказании Киеву различной помощи.

Кроме того, лидеры двух стран заявили, что антироссийские санкции будут действовать столько, сколько потребуется.