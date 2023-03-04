Москва, , 09:19 — REGNUM Поиски людей продолжаются на западе Москвы после обрушения строительных лесов. Об этом сообщил 4 марта источник ИА REGNUM.

Скорая помощь Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По последним данным, один человек погиб, двое госпитализированы с травмами в результате обрушения лесов на улице Лобачевского. Перекрытия обрушились при заливке бетоном.

Три человека остаются под завалами. На место прибыли кинологи с собаками, которые должны указать, где находятся люди, рассказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП случилось на стройке по адресу: улица Лобачевского, 114. Обрушение произошло на площади 300 кв. метров.