Киев, 4 марта, 2023, 09:10 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Согласно данным, жители Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областей слышат звуки сирен воздушной тревоги.

Как передавало ИА REGNUM, по словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, жители города Запорожье, подконтрольного ВСУ, недовольны режимом президента Украины Владимира Зеленского, назревает бунт.