SpaceNews: космонавты КНР совершили секретный выход в космос

Пекин, , 08:56 — REGNUM Китайские космонавты Фей Цзюньлун и Чжан Лу совершили выход в открытый космос с борта станции «Тяньгун». Китай эти действия не анонсировал, а после — не предоставил никаких подробностей, сообщает издание SpaceNews.

Запуск космического корабля «Шэньчжоу-15» с тремя тайконавтами на борту к космической станции КНР © Lian Zhen/ЕРА/ТАСС

О выходе в открытый космос двух членов экипажа пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-15» стало известно из сообщения Китайского агентства пилотируемых космических полётов. В нём указано лишь, что выход состоялся «недавно».

«Никаких дополнительных подробностей не было предоставлено», — отмечает издание.

Предположительно, выход в космос мог состояться 28 февраля, издание называет его «секретным». Прежде Китай более подробно освещал работу тайконавтов в открытом космосе, и теперь «отсутствие прозрачности» другие космические игроки могут воспринять как проблему.

Как сообщало ИА REGNUM, миссия «Шэньчжоу-15» была отправлена к модульной космической станции «Тяньгун» в конце ноября 2022 года. Впервые в истории китайской космонавтики на орбите произошла ротация экипажей. Прибывший экипаж из трёх тайконавтов принял дела от экипажа «Шэньчжоу-14».