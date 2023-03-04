Пекин, 4 марта, 2023, 08:47 — ИА Регнум. Модернизация Народно-освободительной армии Китая не несёт угрозы ни для одного государства мира. Об этом 4 марта заявил официальный представитель 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва Ван Чао.

Cheng Min/Global Look Press НОАК

Он отметил, что будущее КНР тесно связано с будущим всего мира.

«Военная модернизация Китая не будет представлять угрозы ни для одной страны», — приводит его слова ТАСС.

Он также добавил, что это является реальной силой для защиты стабильности в регионе и мира во всем мире.

Ван Чао уточнил, что увеличение оборонного бюджета страны связано с вызовами в сфере безопасности.

Как передавало ИА REGNUM, в администрации президента США надеются, что Китай не будет отправлять вооружения России, такое решение не примут. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его заявление стало ответом на вопрос о том, возможна ли передача КНР через Белоруссию вооружения для России.