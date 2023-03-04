Один человек погиб, трое под завалами при обрушении строительных лесов в Москве

Москва, , 08:31 — REGNUM На западе Москвы произошло обрушение строительных лесов на стройке, погиб один человек, сообщил 4 марта источник ИА REGNUM.

Обрушенные строительные леса © Гавриил Григоров/ТАСС

Инцидент произошел по адресу: улица Лобачевского, 114. Строительные леса обрушились на площади 300 «квадратов».

Под завалами находятся ещё три человека, добавил собеседник агентства.

На место происшествия выехали экстренные службы. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля произошло возгорание с последующим взрывом в ангаре на территории завода на северо-востоке Москвы.