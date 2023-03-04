Донецк, 4 марта, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Новый укрепрайон украинских войск выявлен северо-западнее Артёмовска (до 1924 года — Бахмут) в селе Миньковка, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 4 марта в телеграм-канале.

Виктор Антонюк/РИА Новости Покинутые позиции ВСУ

В районе Миньковки, подконтрольной Киеву, средства обнаружения выявили ряд траншей и огневых точек противника. Там же находятся бронетехника и артиллерийские установки, уточнил он, ссылаясь на собственные источники.

«Ранее в этом районе скопления живой силы и техники вооружённых формирований Украины отмечено не было», — добавил Марочко.

Артёмовск — важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. Город, расположенный в ДНР севернее Горловки, пока подконтролен Киеву. За него идут ожесточенные бои.

Как сообщало ИА REGNUM, власти ДНР ожидают отхода регулярных войск ВСУ из Артёмовска, мобилизованных это не коснётся.