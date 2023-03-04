Годовщина воссоединения Крыма с Россией пройдет под девизом «Крымская весна — 9 лет мы вместе»

Симферополь, , 08:26 — REGNUM Девятая годовщина возвращения Крыма в Россию пройдет под девизом «Крымская весна — 9 лет мы вместе». Об этом 4 марта сообщает РИА Новости.

Девушка в национальном костюме во время мероприятий, посвященных годовщине Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией, у здания Государственного совета Республики Крым в Симферополе © Алексей Мальгавко/РИА Новости

По информации журналистов, в 2023 году праздник будет проходить под девизом: «Крымская весна — 9 лет мы вместе».

Отмечается, что этот девиз размещён на официальном логотипе, который специально разработали к этой дате.

Уточняется, что логотип представляет собой контур карты полуострова Крым, который окрашен в цвета государственного флага России.

По словам председателя Государственного совета Республики Крым Владимира Константинова, к девятой годовщине воссоединения Крыма с Россией в здании госсовета будет открыта фотовыставка, посвященная достижениям российского Крыма.

«На ней мы хотим представить тот колоссальный объем работы, который проделан за эти годы во всех без исключения отраслях», — приводит агентство его слова.

Как передавало ИА REGNUM, 18 марта в Крыму отмечается День воссоединения Крыма с Россией, он установлен законом «О праздниках и памятных датах в Республике Крым» от 29 декабря 2014 года. Крым вернулся в состав России в 2014 году, после референдума, проведённого 16 марта. На нём воссоединение с Россией поддержали 96,77% жителей полуострова и 95,6% севастопольцев.