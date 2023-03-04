Офицер ЛНР Марочко: у Кременной российские бойцы вплотную подошли к противнику

Луганск, , 08:11 — REGNUM Российские подразделения значительно сократили межпозиционное пространство с противником у города Кременная в ЛНР, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 4 марта в телеграм-канале.

Военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы «Мста-Б» на боевой позиции © Алексей Майшев/РИА Новости

Он отметил, что в ряде районов расстояние до позиций ВСУ сократилось примерно до 40 метров. Российские военнослужащие могут переговариваться с украинскими солдатами без средств связи.

«Южнее населенного пункта Кременная между нашими позициями и позициями противника не осталось так называемых серых зон», — сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащим ВСУ, находящимся в районе Кременной, перестала поступать провизия. Из-за нехватки питьевой воды украинские солдаты используют дождевую воду и воду из луж, ранее информировал Марочко.