Луганск, 4 марта, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Российские подразделения значительно сократили межпозиционное пространство с противником у города Кременная в ЛНР, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 4 марта в телеграм-канале.

Алексей Майшев/РИА Новости Военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы «Мста-Б» на боевой позиции

Он отметил, что в ряде районов расстояние до позиций ВСУ сократилось примерно до 40 метров. Российские военнослужащие могут переговариваться с украинскими солдатами без средств связи.

«Южнее населенного пункта Кременная между нашими позициями и позициями противника не осталось так называемых серых зон», — сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащим ВСУ, находящимся в районе Кременной, перестала поступать провизия. Из-за нехватки питьевой воды украинские солдаты используют дождевую воду и воду из луж, ранее информировал Марочко.