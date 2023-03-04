Украина потребовала объяснений от компании Joma из-за формы петербургского «Зенита»

Санкт-Петербург, , 08:07 — REGNUM Украинская ассоциация футбола (УАФ) подвергла критике компанию Joma за то, что «Зенит» (Санкт-Петербург) использовал логотип компании на своей форме. Претензия опубликована на официальном сайте УАФ.

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«Зенит» показал новую форму с логотипом бренда технического спонсора национальной сборной Украины.

«УАФ Маркетинг» направил в главный офис Joma запрос с просьбой дать объяснение по этой ситуации», — говорится в заявлении.

Футболисты «Зенита» в новой экипировке сыграют в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари Нижний Новгород».

В турнирной таблице РПЛ лидирует «Зенит» — 42 очка.

«Спартак» занимает второе место (36 баллов).

Замыкает тройку «Ростов» с 35 баллами.

Как сообщало ИА REGNUM, главный тренер ярославского футбольного клуба «Шинник» Вадим Евсеев похвалил игроков команды за поведение во время драки с представителями украинской команды «Минай».