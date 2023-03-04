Global Times: советник КНР назвал конфликт на Украине сигналом для усиления кибербезопасности

Пекин, , 07:58 — REGNUM В Китае констатировали возникновение кибернетической войны в ходе противостояния между Киевом и Москвой. КНР эта ситуация была воспринята как повод задуматься о собственной кибербезопасности, сообщил член Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ци Сяндун, возглавляющий компанию Qi An Xin Group по обеспечению сетевой безопасности, Ци Сяндун. Его мнение опубликовало издание Global Times.

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«Возникла кризисная ситуация в области кибербезопасности. В будущем это снова может произойти в любой момент в реальных условиях», — сказал Сяндун.

Он отметил, что атаки могут осуществляться «руками, скрывающимися в тени и всегда готовыми к внезапному нападению». В качестве шагов для усиления защиты в КНР будут использованы «систематические, практические и упорядоченные средства сетевой безопасности». Проблемой для достижения этого результата может стать, что программное обеспечение и оборудование в области информационных технологий поставляют в основном иностранные компании. В Китае намерены развивать эту сферу, в том числе путём увеличения финансирования развития сферы IT с целью избежать уязвимости перед странами Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт на Украине усугубляет напряженную ситуацию в киберпространстве, считает эксперт в области информационной безопасности Рихард Вернер. По его словам, преступные компании используют киберпространство для вербовки молодых людей, желающих заработать на конфликте.