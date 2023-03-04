Марочко заявил, что силы России вплотную подошли к войскам ВСУ на кременском участке

Луганск, , 07:48 — REGNUM На кременском участке фронта спецоперации практически не осталось серых зон между Вооруженными силами России и войсками ВСУ. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Спецоперация Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он подчеркнул, что российские силы подошли вплотную к противнику, так близко, что в некоторых районах расстояние между ними составляет всего 40 метров. Это позволяет вести переговоры с украинскими военнослужащими без средств связи.

Как сообщало ИА REGNUM, военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин назвал главную цель ВС РФ на данный момент. По мнению эксперта, это освобождение Краматорска, которое приведёт к полному освобождению Донецкой Народной Республики.