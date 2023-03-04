Пекин, 4 марта, 2023, 07:32 — ИА Регнум. Военную помощь Украине США оказывают небезвозмездно. Киеву придётся платить за поставки вооружений, констатировало издание China Daily.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

«США намекают, что заранее оценили объёмы их помощи и то, в какой момент Украине нужно будет начать за неё платить», — сообщило издание.

По версии китайского СМИ, всё положенное с Киева будут взимать после того, как будут достигнуты «непрозрачные цели администрации Байдена». Желание получить с Украины плату в издании объяснили тем, что «США забросили слишком много целей в корзину Украины».

Автор статьи подчеркнул, что США не раскрывают критериев достижения своих целей, и потому неизвестна длительность оказываемой Украине поддержки. После того как Киев сделает «грязную работу» для Штатов, ему всё же придётся оплатить «услуги» США, отметило China Daily.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина призвала Евросоюз отправлять стране в месяц 250 тыс. артиллерийских снарядов для восполнения критического дефицита. Соответствующее письмо поступило от украинского министра обороны Алексея Резникова.