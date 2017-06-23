4 Марта
 
7:58

Главное о спецоперации за 3 марта 2023 года.

  • На донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено до 210-ти украинских военнослужащих.

  • Истребительной авиацией ВКС России в районе города Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.

  • В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен мобильный узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ.

7:56

Мотострелковые подразделения продолжают наступательные действия на позиции ВСУ - Минобороны РФ. С помощью «птички» разведчики мотострелкового подразделения Западного военного округа обнаружили противника и оперативно передали его координаты расчетам АГС-17.

Интенсивным огнем из автоматического станкового гранатомета противник был подавлен. Военнослужащие инициативно вступают в огневой контакт с противником, ведут огонь из боевых машин пехоты, гранатометов, стрелкового оружия, вскрывают огневые позиции, тем самым, не позволяя врагу забрать инициативу.

7:55

ГероиZ. Мымбат Насынов.

7:54

Зеленского насмешили слова Левитса о возвращении территорий Украине

Президент Украины Владимир Зеленский засмеялся, когда услышал заявление латвийского лидера Эгилса Левитса о необходимости подписывать мирное соглашение на условиях полного восстановления территориальной целостности Украины.

Подавив свою реакцию, Зеленский затем сделал серьёзное лицо, видно на кадрах записи встречи глав государств во Львове. Видео опубликовано на официальном сайте украинского президента.

7:53

В Артёмовске солдаты ВСУ попрошайничают, выпрашивая еду у местных жителей

В Артёмовске, который находится на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики, солдаты ВСУ просят еду у местных жителей, которые сами вынуждены голодать, рассказал эвакуированный из города в Донецк Юрий Марченко.

7:53

«Смертельно для ВСУ»: чешский генерал дал Украине неутешительный прогноз

Украина упустила возможность вернуть потерянные территории, а киевские военные терпят поражения. Так прокомментировал ситуацию Parlamentní listy бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор.

7:53

Еще один британский наемник погиб в феврале на Украине, сообщает inews.co.uk.

«Неназванный британец из района Ливерпуля отправился в зону боевых действий в апреле прошлого года», — уточняет издание.

Наемник участвовал в боевых действиях в составе интернационального легиона Украины. МИД Британии подтвердил гибель наемника.

7:52

ФСБ показала видео с места атаки украинских диверсантов в Брянской области

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео из сёл в Брянской области, которые подверглись нападению украинских диверсантов. На кадрах видны расстрелянные украинскими боевиками автомобили и взрывчатка.

7:52

Запад устал от спонсирования Украины и требует от ВСУ успешного наступления, иначе поток оружия в Киев может прекратиться, заявил в интервью Newsweek полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Канчиан.

«Важно показать прогресс на поле боя. Отсутствие военных успехов ВСУ будет расцениваться Западом как победа России», - считает Канчиан.

7:52

СКР возбудил дело о теракте после атаки диверсантов в Брянской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения украинских диверсантов в Брянской области, сообщили 3 марта в СКР. Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статьям «теракт», «посягательстве на жизнь правоохранителей» и «уничтожения имущества».

7:51

В Донецке будут производить дроны-камикадзе. Наладить производство беспилотников в ДНР поможет компания BRT из Екатеринбурга. Основной акцент будет сделан на производстве FPV дронов (First Person View).

Первую партию из 50 дронов планируют выпустить уже этой весной, и кажется мы догадываемся, в каком направлении они будут задействованы.

7:51

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц во время переговоров в Белом доме выразили готовность продолжать санкционную политику в отношении России из-за специальной военной операции. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Отмечается, что в ходе встречи Байден и Шольц обсудили усилия по предоставлению Киеву разнообразной помощи, а также подчеркнули важность поддержания международной солидарности с украинцами.

7:51

Бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор заявил, что Украине уже не  вернуть потерянные территории, а ВСУ терпят неудачи.

«Российская тактика смертельна для украинских войск. Ежедневными артиллерийскими обстрелами, короткими вылазками они держат украинские войска в напряжении, заставляют беспрестанно вести боевые действия, нести максимальные потери», — сказал он в беседе с Parlamentní listy.

«Зачастую у западных союзников просто нет столько техники и, главное, боеприпасов, сколько нужно украинцам. Армии уже достигли пределов своих возможностей», — добавил бывший разведчик.

7:50

Специальная военная операция будет продолжаться до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз безопасности, исходящих с ее территории — МИД РФ.

7:50

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в интервью Financial Times, что поддерживать единство среди западных союзников по поводу войны России против Украины становится труднее, поскольку «все хотят, чтобы эта война прекратилась».