Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается 374-й день. Наиболее горячей точкой стало донецкое направление, где в боях за Артёмовск Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют более 200 бойцов. О том, что во время эвакуации в лесах возле города местные жители заметили десятки тел украинских военных, РИА Новости рассказал местный житель Юрий Марченко.

Накануне, 3 марта, появилась информация о практически полном окружении Артёмовска ВС РФ и бегстве профессиональной армии ВСУ. Украинский командир с позывным Мадьяр заявил, что получил приказ немедленно покинуть город. По словам российских бойцов, на линию фронта брошены старики и дети. Дошло до того, что ВСУ просят еду у местных жителей, которые сами вынуждены голодать.

Бахмут (украинское название Артёмовска — прим. ИА REGNUM) в ближайшее время будет абсолютно точно взят, кольцо захлопывается, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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