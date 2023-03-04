Развожаев надеется на сохранение объёмов турпотока в Севастополь и Крым
Развожаев: в Крыму и Севастополе ждут, что туристов будет не меньше, чем в 2022 году
Симферополь, 4 марта, 2023, 07:06 — ИА Регнум. В Крыму и Севастополе не ждут увеличения количества туристов в 2023 году из-за отсутствия авиасообщения. Тем не менее глава Севастополя Михаил Развожаев надеется на то, что в регион приедет не меньше гостей, чем в 2022 году, об этом он сообщил ТАСС.
Глава региона признал, что вряд ли стоит ожидать развития в туристической сфере Крыма и Севастополя, но он предполагает, что отрасль сохранит средний уровень притока туристов. На полуострове рассчитывают на железнодорожное и автомобильное сообщение, увеличено количество поездов.
В Крыму продолжают строить модульные гостиницы и глэмпинги и разрабатывать новые маршруты для туристов.
Как сообщало ИА REGNUM, восстановительные работы железнодорожной части Крымского моста планируют завершить к середине лета 2023 года, заявил 27 февраля вице-премьер Марат Хуснуллин.