Вашингтон, 4 марта, 2023, 06:57 — ИА Регнум. Племянник бывшего президента США, Роберт Кеннеди-младший сказал, что подумывает об участии в выборах президента в 2024 году. Об этом сообщила радиостанция NHPR.

Роберт Кеннеди, министр юстиции США

Роберт Кеннеди пояснил, что «преодолел самое серьёзное препятствие — супруга дала зеленый свет».

В случае, если 69-летний Кеннеди согласится на участие в выборах, он будет выдвигаться от Демократической партии.

Как сообщало ИА REGNUM, от Республиканской партии на выборы президента США намерен баллотироваться американский бизнесмен Перри Джонсон.