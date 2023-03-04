Местный житель Марченко рассказал РИА Новости, как в Артёмовске солдаты ВСУ попрошайничают еду

Донецк, , 06:45 — REGNUM В Артёмовске, который находится на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики, солдаты ВСУ просят еду у местных жителей, которые сами вынуждены голодать. Об этом РИА Новости рассказал эвакуированный из города в Донецк Юрий Марченко.

Бахмут (Артемовск) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Молодые украинские солдаты ходят по местным жителям и просят «покушать». Марченко пояснил, что лично он ничем не смог помочь обратившимся к нему украинским военнослужащим, так как «сам голодный, ни гуманитарки, ничего».

Ещё эвакуированный житель Артёмовска рассказал, как командование ВСУ мобилизовало местного жителя, который пытался эвакуировать из города свою семью: «Внаглую вручили повестку, переодели и отправили».

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель National Interest Майкл Гай предсказал будущее Украины в случае, если президент Владимир Зеленский не пойдёт на переговоры с Россией или согласится на них только после поражения киевской армии.