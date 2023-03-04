Анкара, 4 марта, 2023, 06:41 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 4,1 зафиксировали сейсмологи в Турции рядом с границей с Сирией. О землетрясении сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Angelo_Giordano Землетрясение

ЧП зафиксировано на расстоянии 14 км от города Атакья с населением 210 тысяч человек. Толчки произошли на глубине 10 километров.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта Турецкое управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями обновило список жертв сильнейших землетрясений, произошедших в стране 6 февраля. В результате серии толчков погибли более 45 тыс. человек.