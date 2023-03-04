Полковник Литовкин: Угледарская дуга отделяет Россию от главной цели в Донбассе

Москва, , 06:33 — REGNUM Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин назвал главную цель ВС РФ на данный момент. По мнению эксперта, это освобождение Краматорска, которое приведёт к полному освобождению Донецкой Народной Республики.

Аэродром Краматорск

Литовкин акцентировал, что Краматорск — это главный город, который российские войска должны освободить.

«Угледарская дуга: Угледар, Соледар, Артемовск, Северск. Если эту дугу, хорошо оборудованную в инженерном отношении, железобетонную, с подземельями, соляными шахтами, где хранится у противника боевая техника, боеприпасы, горюче-смазочные материалы, преодолеваем, нам открывается перспектива на Краматорск», — сказал URA. RU военный журналист.

Полковник признал, что путь до Краматорска будет нелегким, «эти 150 км, очень серьезные будут бои».

Эксперт предполагает, как может поступить киевская армия. Они могут перебросить силы на запорожское направление, могут на херсонское, могут наверх на краснолиманское.

«Если прорвутся, конечно, из Бахмута. Потому что они оставили себе одну дорогу, которая под нашим контролем. Они часть войск выводят, а остальная прикрывает их отход», — сказал Литовкин.

Как сообщало ИА REGNUM, американский журналист Gray Zone Макс Блюменталь написал в Twitter, что украинцы обвиняют западных партнёров в подрыве общественной поддержки Киева из-за проведения митингов против военного конфликта на Украине.