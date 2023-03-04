Лондон, 4 марта, 2023, 06:14 — ИА Регнум. Нефть Brent подешевела по итогам торгов на лондонской бирже ICE с $84 до $82,4 за баррель при поставках в мае. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Падение было зафиксировано около 17:00 по мск, но позже стоимость фьючерсов возросла до $85,3. Динамика цен началась после публикации The Wall Street Journal информации о том, что Объединённые Арабские Эмираты, возможно, выйдут из ОПЕК.

Эти данные вызвали падение фьючерсов на нефть Brent на 2,7%, фьючерсов WTI — на 2,25% до $76,4 за баррель. Максимально топливо марки WTI теряло позиции на 2,9% до $75,88, но затем цена немного возросла.

Падение фьючерсов также было зафиксировано на нью-йоркской бирже, на нефть WTI с поставкой в апреле — до $76,3 долларов за баррель, на 2,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации The Wall Street Journal в ОАЭ идут внутренние дискуссии о возможном выходе из ОПЕК+. По информации издания, некоторые лица в правительстве недовольны тем, что Абу-Даби обязан снижать объём добычи нефти в соответствии с нормами организации, несмотря на высокую производственную мощность страны.