Time: Байден из-за ирландской обиды решил проигнорировать коронацию Карла III

Вашингтон, , 06:06 — REGNUM Приближенные к президенту США Джо Байдену сказали, что он практически принял решение о неприсутствии на коронации короля Карла III в Британии. Об этом сообщает Time.

Карл III Dan Marsh

«Не похоже на то, что Байден будет присутствовать на этом мероприятии», — сказал информатор.

Коронация королевской семьи состоится 6 мая.

По мнению издания, нежелание присутствовать при дворе вызвано личной неприязнью к британской монархии. Байден всегда гордился своим ирландским происхождением по материнской линии. В мемуарах президент писал, что его родственники крепко держались за «ирландские обиды» и выражали презрение к британской монархии, колонизировавшей Ирландию на протяжении сотен лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Карл III совершит первый с момента вступления на престол государственный визит во Францию в марте 2023 года.