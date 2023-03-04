Вашингтон, 4 марта, 2023, 05:51 — ИА Регнум. Обозреватель National Interest Майкл Гай предсказал будущее Украины в случае, если президент Владимир Зеленский не пойдёт на переговоры с Россией или согласится на них только после поражения киевской армии.

Dpsu.gov.ua Граница. Украина

«Есть только два возможных исхода для Украины. Либо под контролем Киева останется большая часть страны, либо вся Украина превратится в руины, а её руководство будет свергнуто», — написал Гай.

Всё зависит от того, в какой момент власти Украины согласятся на разрешение конфликта: до или после поражения ВСУ. Первый вариант подразумевает под собой территориальные уступки, второй — полный разгром.

По мнению американского журналиста, дальнейшие западные поставки приведут к тому, что украинцы ещё дольше будут втянуты в конфликт, и грозят им куда более серьёзными опасностями, чем те, с которыми они уже столкнулись.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина упустила возможность вернуть потерянные территории, а киевские военные терпят поражения. Так прокомментировал ситуацию Parlamentní listy бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор.