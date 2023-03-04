Москва, 4 марта, 2023, 05:28 — ИА Регнум. Высокий урожай пшеницы и, как следствие, низкая стоимость позволили России продать почти в два раза больше зерна. Таковы данные статистики за первые два месяца 2023 года в сравнении с аналогичным периодом — 2022, сообщило Bloomberg.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Зерно

Издание ссылается на данные логистической компании Logistic OS. В январе и феврале из РФ были экспортированы 6,1 млн тонн пшеницы. Предполагается, что такой результат свидетельствует о преодолении у грузоотправителей проблем с финансированием и страхованием отправляемого зерна из-за санкций в отношении России. Всего за сезон из РФ было отгружено 29,5 млн тонн пшеницы — на 2,8 млн тонн больше, чем годом ранее, подчеркнуло Bloomberg.

Официальный прогноз Минсельхоза по экспорту зерна — 60 млн тонн к концу сельхозгода (до 30 июня). Оценки сдерживаются опасениями вторичных санкций и экспортной квоты РФ. Наращивание поставок зерна за границу, как ожидается, поможет справиться с избытком продукции на внутреннем рынке страны. В РФ надеются, что внешние рынки перестроятся с учётом изменения ситуации в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в текущем сезоне не будет пересматриваться квота на экспорт зерновых, заявил на встрече с экспортёрами зерна первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Планка установлена в 60 млн тонн и может быть изменена только для самых интенсивно работающих на внешний рынок компаний.