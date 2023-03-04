Львов, Украина, 4 марта, 2023, 05:03 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский засмеялся, когда услышал заявление латвийского лидера Эгилса Левитса о необходимости подписывать мирное соглашение на условиях полного восстановления территориальной целостности Украины. Подавив свою реакцию, Зеленский затем сделал серьёзное лицо, видно на кадрах записи встречи глав государств во Львове. Видео опубликовано на официальном сайте украинского президента.

President.gov.ua Владимир Зеленский

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Спонтанную реакцию Зеленского вызвали слова Левитса о том, что «только Украина может диктовать условия, на которых будет подписано мирное соглашение».

«Очевидно, что долгосрочный мир должен включать полную территориальную целостность Украины», — сказал президент Латвии.

После этого взгляд Зеленского стал ироничным, а затем он рассмеялся. Чуть позже президент Украины снова стал серьёзным.

Как сообщало ИА REGNUM, Латвия будет поддерживать вступление Украины в ЕС и НАТО, соответствующую декларацию подписали во Львове 3 марта президенты двух стран Владимир Зеленский и Эгилс Левитс.