Вашингтон, 4 марта, 2023, 04:49 — ИА Регнум. После очередного пакета санкций США, введённого 3 марта в отношении российских должностных лиц, якобы причастных к нарушению прав Владимира Кара-Мурзы (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), Вашингтону рекомендовали прекратить размахивать санкционной дубиной, а обратить внимание на плачевную ситуацию в области прав и свобод человека «у себя дома». Так очередные рестрикции прокомментировал пресс-секретарь посольства России в США Игорь Гиренко.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Он почеркнул, что посольство расценило данные санкции как вмешательство во внутренние дела России с целью воспрепятствовать правосудию.

«То, с какой одержимостью здесь штампуют антироссийские рестрикции, отражает бессильную злобу правящих кругов США из-за неспособности заставить подчиниться их воле», — сказаль Гиренко.

В посольстве напомнили, что Владимир Кара-Мурза (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) обвиняется в России в государственной измене, распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ, сотрудничестве с нежелательной в России организацией.

Как сообщало ИА REGNUM, США 3 марта ввели санкции против заместителя министра юстиции Олега Свириденко, судьи Басманного суда Елены Ленской, следователя по особо важным делам Следственного комитета Андрея Задачина, судьи Хамовнического районного суда Дианы Мищенко.