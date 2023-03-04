В ЛНР российские сапёры минируют фланги позиций ВСУ
Луганск, 4 марта 2023, 04:44 — REGNUM Российские сапёры при помощи разведчиков устанавливают мины на флангах линии обороны в Луганской Народной Республике. Об этом рассказал военнослужащий с позывным «Борода» РИА Новости.
Минные заграждения создаются по распоряжению командования, на случай попыток прорваться со стороны диверсионно-разведывательных групп ВСУ.
В том числе используются противопехотные мины и заградительные мины ПОМ-2 на растяжках, которые можно взрывать дистанционным способом. Прикрытие сапёров, устанавливающих мину, обеспечивают разведчики. Подразделения ВСУ находятся на расстоянии в 200 метров от места, где производится минирование.
Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции за минувшие сутки уничтожили на купянском и краснолиманском направлениях около 300 военнослужащих ВСУ. Эти данные были представлены Министерством обороны РФ 3 марта.