Москва, 4 марта, 2023, 04:29 — ИА Регнум. В России началась разработка противолодочного самолёта на замену советским Ил-38. Новинка получит современное бортовое оборудование и больший ассортимент вооружений. Об этом сообщил РИА Новости источник.

Mil.ru Ил-38

Отмечается, что опытно-конструкторская работа по созданию базового противолодочного, разведывательного и патрульного самолёта уже начата.

В новой машине будет стандартная для самолётов этого класса четырёхдвигательная схема, но с турбовинтовыми двигателями ТВ7-117.

Все летные характеристики нового самолёта «будут типичные».

Противолодочный самолёт построят практически полностью на отечественных электронных элементах и комплектующих.

В составе морской авиации всех флотов России эксплуатируется до 25 Ил-38 и модернизированных Ил-38Н.

Как сообщало ИА REGNUM, главный конструктор пассажирских самолётов Ил-18 и Ил-62 Шамиль Мухтаров скончался в возрасте 69 лет.