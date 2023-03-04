РИА Новости: местный житель Марченко рассказал о десятках трупов военных ВСУ в лесу под Артёмовском

Артемовск, , 04:23 — REGNUM В лесах возле Артёмовска местные жители во время эвакуации из города заметили тела украинских военных. О том, что трупы там лежат десятками, рассказал горожанин Юрий Марченко РИА Новости.

Бахмут (Артемовск) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Люди увидели трупы, когда их вывозили из Артёмовска в Донецк. Город практически окружён российскими военными.

«Нас вывезли, и пешком мы шли до другого пункта, 17 километров по грязи. Уже так темнело, луна вышла. И там в лесу — десятками валяются, десятками!» — рассказал местный житель. Он был шокирован количеством тел погибших военных.

По словам Марченко, то, что это тела украинских военнослужащих, ему подтвердили российские бойцы.

Как сообщало ИА REGNUM, группа ЧВК «Вагнер» начала собирать и идентифицировать тела военнослужащих ВСУ. Российские военные пытаются помочь родным боевиков опознать их и получить компенсацию.